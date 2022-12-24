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Украинские ВС боятся входить на Донбасс, чтобы не попасть в ту же ситуацию, в которой российские войска оказались в Херсоне. Но даже это их не спасет, так как сейчас идеальное время для получения контроля над всеми территориями ЛНР и ДНР, считает военный аналитик Владимир Евсеев.

В интервью сайту “Украина.ру” эксперт напомнил, что сейчас завершается подготовка мобилизованного резерва, который в ближайшее время окажется в зоне проведения СВО. Когда российские ВС установят контроль над всей территорией Донбасса, что случится совсем скоро, они могут уничтожить все мосты и оставить противника без снабжения.

После этого останется лишь “прижать ВСУ к Днепру” и уничтожить, решив одним махом практически все задачи специальной военной операции.

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