Ключевую роль в спецоперации ВС РФ на Украине исполняет артиллерия, поэтому медикам очень часто приходится сталкиваться именно с осколочными ранениями. Пулевые же являются очень редкими, заявил главврач госпиталя имени Н. Н. Бурденко Денис Давыдов.

По его словам, пулевые ранения лечить значительно легче. Осколочные же создают серьезные проблемы как врачам, так и самим военнослужащим. Тем более, что в боеприпасах часто применяются сплавы и металлы, которые не дают раненым бойцам возможности быстро восстановиться и вернуться в строй.

Давыдов также пояснил, почему осколочных ранений встречается все больше. Противник часто наносит по ВС РФ удары, призванные нанести не смертельные повреждения. Увеличение количества раненых осложняет ведение боевых действий, на что и рассчитывает противоборствующая сторона.