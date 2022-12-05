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Сейчас в России идёт подъём заболеваемости гриппом, но уже через две-три недели он пойдёт на спад. Впрочем, уже после новогодних праздников россиян ждёт новая (вторая) волна гриппа. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, подъём заболеваемости – сезонный. Похожие тенденции проявляются каждый год. До наступления весны, уточняет эксперт, россиян ожидает три волны гриппа. Последняя должна начаться в конце февраля.

Какая из волн пройдёт легче, а какая сложнее, врач не уточнил. По его словам, перекрёстный иммунитет при гриппе не формируется. То есть в течение сезона им можно заразиться несколько раз. Однако вакцинация способна существенно снизить риски заражения – вакцина защищает от основных вирусных штаммов.

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