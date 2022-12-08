Возможное зимнее наступление на позиции ВСУ со стороны российской армии может стать переломным. Не исключено, что уже в начале 2023 года украинские вооружённые силы будут разгромлены, а ВС РФ освободит Киев. Такое мнение высказал в беседе с изданием Pravda.Ru заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Эксперт отметил, что преимущество российской армии перед украинской неоспоримо. У ВС РФ больше самолётов, танков, лучше навыки личного состава. Одним словом, есть все ресурсы и возможности для ведения крупномасштабного наступления. Однако пока продвигаться вперёд мешает распутица на дорогах. Как только погодные условия позволят, армия России перейдёт к решительным действиям по окружению подразделений ВСУ и их уничтожению, предположил Сивков.

Специалист добавил, что сценарий с освобождением украинской столицы можно было реализовать ещё весной прошлого года, однако тогда российские войска были отведены с киевского направления “жестом доброй воли”.