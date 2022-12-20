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Вооружённые силы Украины испытывают серьёзные проблемы с личным составом, в то время как российская армия уже приготовилась к масштабной наступательной операции. Она может начаться уже в самое ближайшее время, как только позволят погодные условия. Такой прогноз в беседе с “МК” озвучил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он обратил внимание, что на днях в штаб Объединённой группировки войск в зоне проведения специальной военной операции приезжал президент Владимир Путин, однако это событие широко не освещалось в СМИ. Шурыгин уверен, что визит главы государства не был рутинным. По всей видимости, российская армия уже закончила приготовления к зимней кампании, и президент заслушал и утвердил планы военных, предположил специалист.

В то же время ВСУ тоже готовится к большим боям. Об этом свидетельствует высказывание главкома украинских войск Валерия Залужного, заявившего о необходимости ужесточать наказание для дезертиров. Шурыгин пояснил, что такие заявления говорят о серьёзной проблеме с личным составом в украинской армии. Военный эксперт также указал, что по его мнению, в ходе зимней кампании ВСУ могут потерять до 300 тысяч человек.

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