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Специальная военная операции России на Украине скоро перейдёт в новую фазу. Об этом свидетельствует недавняя поездка президента Владимира Путина в зону СВО. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин – пишет портал Ura.ru.

По мнению аналитика, визит главы государства говорит о том, что российская армия готова начать зимнюю кампанию. Шурыгин отметил, что столь знаковые посещения армейских соединений не происходят просто так. Вероятно, во время своего визита Путин утвердил план наступления и проверил, насколько готовы к нему военные.

Эксперты не раз отмечали, что с наступлением холодов и с завершением сезона распутицы на дорогах Украины обе стороны конфликта могут перейти к полномасштабным наступательным действиям. Впрочем, ряд аналитиков полагает, что с российской стороны больших наступлений стоит ждать не раньше середины весны будущего года.

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