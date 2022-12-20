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Стремительных бросков на Авдеевку вряд ли стоит ждать в ближайшее время. Группировка противника, которая располагается в этом населённом пункте, пока находится в гораздо лучшем состоянии, чем Артёмовская. Последняя сейчас “истекает кровью”. Об этом у себя в телеграм-канале написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин – передаёт “МК”.

Специалист также добавил, что неприятель в Авдеевке окопался на хорошо укреплённых позициях, в то время, как у российских войск недостаточно сил, чтобы штурмовать населённый пункт через его промышленную зону или от Новобахмутовки.

По словам Рожина, сейчас было бы более целесообразно усилить нажим на находящиеся рядом с Авдеевкой населённые пункты с юга и севера. А также установить более прочный контроль над районом Каменки.

Как ранее отмечали эксперты, в скором времени ситуация на фронте может поменяться кардинальным образом. После того как осенняя распутица в зоне проведения специальной военной операции прекратится ВС РФ могут перейти к наступлению на многих участках линии боевого соприкосновения.

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