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Посеять панику среди населения и перенаправить силы ВС РФ – в этом смысл интенсивных ударов по городам и населённым пунктам Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин, сообщает “Лента.ру”.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ 6 декабря погибло не менее 6 жителей города. Под обстрел попал в том числе и жилой дом. Рожин уверен, что удары по гражданским объектам – не случайность, а сознательные действия украинских военных, согласованные с командирами в Киеве. Эксперт также обратил внимание, что западные союзники Украины как всегда, проигнорировали потери среди мирного населения на территории, которую контролируют союзные войска.

Рожин также предположил, что рост числа ударов по населённым пунктам Донбасса, по задумке ВСУ, должен психологически негативно отразиться на местных жителях. Помимо этого, такие акции, считает эксперт, должны отвлечь войска ВС РФ от выполнения плановых боевых задач и заставить проводить операции против хорошо укреплённых районов противника.

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