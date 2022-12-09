Зима расставит всё по своим местам – российская армия лучше украинской готова к проведению полномасштабной зимней кампании. Об этом радио “Комсомольская правда” заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Специалист сообщил, что ВС РФ подготовили хороший плацдарм для будущего наступления. Удары по энергоинфраструктуре Украины обесточили железнодорожные пути, в результате чего были разорваны логистические цепочки поставок Киеву западного вооружения. Помимо этого, перед ВСУ сейчас остро стоит вопрос с зимней экипировкой – российские войска к зиме стали готовится гораздо раньше.

Также Михайлов обратил внимание, что за последние месяцы союзные войска смогли выстроить мощную эшелонированную оборону на многих участках, а также наладить логистику, которая позволяет в короткие сроки поставлять на линю фронта необходимое обеспечение.