В России будут создавать более привлекательные условия для службы по контракту. Таким образом планируется привлечь в армию больше граждан и увеличить численность Вооружённых сил РФ до 1,5 миллиона человек. Такое мнение в интервью “МК” высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Об увеличении численности ВС РФ было заявлено 21 декабря на коллегии Минобороны России с участием президента Владимира Путина. По словам эксперта, сейчас в строю 400 тысяч контрактников, а планируется, что их будет значительно больше. С одной стороны увеличение численности произойдёт за счёт привлечения в ряды ВС РФ граждан из новых регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С другой – улучшением условий службы.

В частности, Литовкин указал, что призывнику дадут возможность заключать контракт уже с первого дня службы, а не как сейчас, спустя полгода. На улучшение социальных условий службы рассчитана также инициатива поднять призывной возраст с 18 лет до 21 года. Такое нововведение тоже было озвучено на коллегии Минобороны. Литовкин отметил, что к 21 году молодые люди становятся более “социально зрелыми”, заканчивают профессиональные или высшие учебные заведения и могут пойти в армию специалистами, рассчитывая на широкий круг социальной поддержки.