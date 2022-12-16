Развертывание батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot занимает не менее 1 часа, так как эти системы имеют весьма громоздкую структуру. Все дело в том, что каждая из них оснащена собственными радарами подсветки и обнаружения целей, автономной электростанцией и огромным количеством другого оборудования, рассказал военный эксперт Антон Лавров.

Он также отметил, что Украина – это не Ближний Восток, где системы Patriot развернули один раз и оставили на том же месте. В условиях СВО украинским войскам придется постоянно перебрасывать комплекс с одной позиции на другую поэтому по выживаемости он вполне может уступить даже старым советским С-300.

Еще один огромный минус – необходимость не только научиться использовать основные функции ЗРК, но и многочисленные тактические приемы. На это у бойцов украинской армии уйдет несколько месяцев, а столько времени у них нет.

Также Лавров напомнил, что по эксплуатационным характеристикам Patriot проигрывает российским ЗРК С-300 “Фаворит” и С-400 “Триумф”. Не говоря уже о новых зенитно-ракетных системах С-500 “Прометей”.