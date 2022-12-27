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Один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который Вашингтон предоставил Киеву, вряд ли существенно повлияет на ход боевых действий. Вероятно, США поставили его Украине с исследовательскими целями. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов – пишет издание “Свободная пресса”.

Эксперт уточнил, что по всей видимости, американские военные хотят посмотреть, как комплекс будет справляться с российскими ракетными атаками в климате Украины. Но полностью защитить Киев одним ЗРК вряд ли получится. В лучшем случае можно лишь говорить о безопасности какого-либо одного направления.

Кнутов также назвал слабое место поставленной ЗРК. “Пэтриоты” разворачиваются и сворачиваются крайне медленно – на этот им нужно примерно полчаса. Этого времени достаточно, чтобы после первого пуска ракеты определить её местоположение и атаковать.

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