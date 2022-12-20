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Число погибших иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, постоянно растёт. Иностранными “легионерами” закрываются бреши в обороне украинской армии, поскольку ВСУ уже понесли значительные потери. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов – сообщает издание “Свободная пресса”.

Кнутов рассказал, что в боях на стороне ВСУ участвуют под видом частных военных компаний подразделения стран НАТО. В основном, наёмники задействованы на наиболее опасных и значимых участках фронта. Эксперт также обратил внимание, что на Украину в большом количестве поступает современное вооружение стран Запада. Чтобы его использовать, у военных должна быть соответствующая подготовка. Поэтому в первые месяцы, вероятно, комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T будут использовать иностранцы. Особое место среди наёмников занимают поляки и румыны, считает Кнутов. В основном, считает эксперт, это действующие сотрудники спецназа, которых просто “переодевают в форму частных военных компаний”.

Кнутов также рассказал, что иностранные наёмники несут серьёзные потери. “Есть данные, что в Польше есть кладбище, рассчитанное на тысячу семьсот захоронений. Еще неделю назад там уже было тысяча двести захоронений, а к сегодняшнему дню уже тысяча пятьсот,” – рассказал специалист.

Кнутов также добавил, что НАТО скрывает свои потери, однако вероятность, что Североатлантический военный блок напрямую вмешается в российско-украинский конфликт постоянно растёт. А это – прямой путь к глобальной ядерной войне.

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