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Киеву совсем не обязательно взрывать грязную ядерную бомбу, чтобы устроить техногенную катастрофу. Сейчас он имеет все возможности организовать серьезную аварию на Запорожской АЭС, которая по негативным последствиям будет схода с катастрофой на Фукусиме, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Украина может спровоцировать затопление атомной электростанции, для чего нужно лишь открыть воду на ДнепроГЭС в Запорожье. Кроме того, Киев способен разыграть “чернобыльский сценарий”, нанеся ракетный удар по одному из реакторов ЗАЭС.

Предотвратить эти угрозы Россия может, но ей необходимо одержать победу в специальной военной операции, уверен Кнутов. Он отметил, что в МАГАТЭ прислушались к Москве, что помогло как минимум на время устранить имеющиеся риски.

“Я не знаю, какие выводы сделают их специалисты, но те люди, которые пребывают на этих объектах, правильно оценивают угрозы, которые пытается создать киевский режим для Европы”, – резюмировал аналитик.

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