Киеву совсем не обязательно взрывать грязную ядерную бомбу, чтобы устроить техногенную катастрофу. Сейчас он имеет все возможности организовать серьезную аварию на Запорожской АЭС, которая по негативным последствиям будет схода с катастрофой на Фукусиме, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Украина может спровоцировать затопление атомной электростанции, для чего нужно лишь открыть воду на ДнепроГЭС в Запорожье. Кроме того, Киев способен разыграть “чернобыльский сценарий”, нанеся ракетный удар по одному из реакторов ЗАЭС.

Предотвратить эти угрозы Россия может, но ей необходимо одержать победу в специальной военной операции, уверен Кнутов. Он отметил, что в МАГАТЭ прислушались к Москве, что помогло как минимум на время устранить имеющиеся риски.