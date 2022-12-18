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Намереваясь отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, Соединенные Штаты пекутся совсем не об энергетической инфраструктуре Украины, которая сейчас все больше разрушается под ударами ВС РФ. Они хотят обеспечить надежную защиту авиабаз, расположенных на украинской территории, уверен военный эксперт Олег Катков.

Киевский аналитик пояснил, что сейчас летчики Воздушных сил Украины обучаются полетам на истребителях F-16. Пока отправлять эти боевые самолеты никто не собирается, однако это лишь вопрос времени, передает портал “Военное дело”.

Именно поэтому США хотят заранее обеспечить безопасность своих истребителей, для чего и планируют поставки в Киев своих систем противовоздушной и противоракетной обороны. Вашингтон отлично знает, что появление F-16 на украинских аэродромах моментально превратит их в приоритетную цель для российских ракет, поэтому приложит все усилия, чтобы их защитить.

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