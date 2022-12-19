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В интервью порталу “Украина.ру” военный эксперт Сергей Храпач сообщил, что хотя вспыхивающие по всей территории России пожары не имеют “украинского следа”, Киев все же имеет возможность организовывать разного рода диверсии.

В основном такие атаки ставят своими целями нанести серьезный урон военной инфраструктуре и запугать население. В качестве мишеней украинцы могут выбрать железнодорожные ветки, склады горюче-смазочных материалов, а также нефтеперерабатывающие предприятия и нефтебазы.

Чтобы не допустить таких диверсий, необходимо охотится на группы боевиков, проникающих на российскую территорию либо уже находящихся в РФ. Кроме того, важно выявлять людей, предоставляющий подобным терактам техническое обеспечение. Это даст возможность гораздо быстрее справиться с проблемой, отсекая уже имеющиеся диверсионные группы от снабжения.

Также Храпач рассказал, как можно прекратить обстрелы Донбасса. Он отметил, что единственный эффективный способ сделать это – отодвинуть украинские войска как можно дальше от столицы ДНР, часто попадающей под удары в последние недели. Но сделать это достаточно сложно, так как уже ни для кого не секрет, что против РФ воюет весь Североатлантический альянс.

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