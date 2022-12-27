ВСУ в канун Нового года ещё могут попытаться нанести удары по расположению российских войск с помощью беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. Об этом сообщает издание Pravda.ru.

Специалист прокомментировал недавний удар по аэродрому “Энгельс” в Саратовской области. Дандыкин предположил, что атака была совершена при помощи советского беспилотника Ту – 141 “Стриж” (на фото). Их производили с конца 70-х по конец 80-х годов прошлого столетия. По словам эксперта, такой техники на Украине осталось довольно много после распада Советского Союза. А это наводит на мысли, что атака на аэродром “Энгельс” может оказаться не последней.

Дандыкин также отметил, сейчас ВСУ несут большие потери на линии боевого соприкосновения, и в целом ситуация для них складывается неудачно, поэтому украинская армия будет всё чаще стараться “пакостить”.