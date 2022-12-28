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Ожесточённые бои, которые идут на некоторых участках линии боевого соприкосновения украинских и российских войск, приводят к “страшным потерям” у ВСУ. Любые наступательные действия со стороны украинских военных обречены на неудачу. Такое мнение высказал военный специалист, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин – передаёт телеканал “360”.

Эксперт привёл в пример ситуацию на Красном Лимане – важном для ВСУ направлении. С лета ситуация там поменялась кардинально: успехи украинской армии сменяются неудачами. Во многом это обусловлено тем, что ряды российских войск укрепили мобилизованные, устранены многие организационные вопросы и так далее, отметил Дандыкин. На этом фоне заметно, как наступление ВСУ постепенно выдыхается, уточнил эксперт.

Специалист также указал, что ВСУ всё больше выходит на “западное снабжение” вооружением. Сейчас украинская армия чаще использует иностранное оружие нежели то, что осталось с советских времён.

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