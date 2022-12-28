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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец обратил внимание на любопытную деталь, касающуюся численности боевых самолётов в армии Украины. Об этом пишет “Комсомольская правда”.

По словам военного эксперта, на начало специальной военной операции России в Донбассе Киев располагал 250 боевыми самолётам. Однако по данным российского оборонного ведомства, их уже уничтожено 350. Вероятно, предположил Баранец, авиатехника поступает на Украину из сопредельных европейских стран: Словакии, Румынии и Польши. Кроме того, в Польшу со всей Европы отправляют самолёты для Украины, которые ранее состояли на вооружении стран Варшавского договора.

Баранец объяснил, что бывшая советская техника хорошо известна украинским лётчикам, поэтому в её освоении не возникает проблем. Тем не менее часть украинских пилотов, уверяет эксперт, уже прошли подготовку для управления американскими F-16. В этой связи Киев всё активнее поднимает вопрос о передачи ему современных натовских истребителей.

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