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Отсутствием необходимых навыков у украинских военных можно объяснить залёт ракеты С-300 на территорию Белоруссии, где её сбила местная система ПВО. Такое мнение высказал эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец – передаёт “Общественная служба новостей”.

Инцидент с ракетой произошёл накануне. Ракета упала в приграничном с Украиной районе Белоруссии. Никто не пострадал. По мнению военного эксперта, к запуску ракеты, вероятно, причастен тот же 540-й зенитный полк ВСУ, который ранее отметился ракетным инцидентом в Польше. Там в середине ноября тоже упала ракета, убившая двух человек.

Баранец предположил, что судя по всему, в полку служит необученный состав, которому недостаёт навыков, чтобы адекватно реагировать на массированные ракетные удары со стороны российских военных. Эксперт также добавил, что в ВСУ “не настолько идиоты, чтобы палить по белорусским полям”. Вероятно, если ещё одна ракета залетит в Беларусь, то российские войска нанесут удар по расположению 540-го зенитного полка. Если же украинцы начнут целенаправленно палить по Белоруссии, то это станет для Минска поводом вступить в конфликт с Киевом.

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