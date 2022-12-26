Жители украинской столицы, которые не имеют собственного жилья и арендовали квартиры, стремительно покидают город, сообщил бывший советник президента Украины Олег Соскин.

По словам экономиста, падение цен на аренду и отток людей из Киева связан с длительным отсутствием электроэнергии, отопления и воды.

По словам эксперта, Киев рискует превратиться в город-призрак, так как переселенцы из других регионов, которых было около 400 тысяч, сейчас уезжают кто куда. Соскин порекомендовал украинцам уезжать из мегаполисов, где с первыми морозами может начаться настоящий апокалипсис. Ведь из-за отсутствия света и тепла коммуникации начнут замерзать и выходить из строя. Кроме того, скоро рухнет банковская система, на что указывают девальвация национальной валюты и сумасшедшая инфляция.