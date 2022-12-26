ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители украинской столицы, которые не имеют собственного жилья и арендовали квартиры, стремительно покидают город, сообщил бывший советник президента Украины Олег Соскин.

По словам экономиста, падение цен на аренду и отток людей из Киева связан с длительным отсутствием электроэнергии, отопления и воды.

По словам эксперта, Киев рискует превратиться в город-призрак, так как переселенцы из других регионов, которых было около 400 тысяч, сейчас уезжают кто куда. Соскин порекомендовал украинцам уезжать из мегаполисов, где с первыми морозами может начаться настоящий апокалипсис. Ведь из-за отсутствия света и тепла коммуникации начнут замерзать и выходить из строя. Кроме того, скоро рухнет банковская система, на что указывают девальвация национальной валюты и сумасшедшая инфляция.

Вам может понравиться

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены обстреливавшие Донецк кочующие РСЗО ВС Украины

Российские ВС предпринимают все возможное, чтобы прекратить обстрелы Донецка украинскими боевиками. Для этого они устроили настоящую охоту на кочующие реактивные системы залпового огня, которые вели огонь по столице ДНР и

Евсеев раскрыл печальную для Киева участь группировки ВСУ на Донбассе

Украинские ВС боятся входить на Донбасс, чтобы не попасть в ту же ситуацию, в которой российские войска оказались в Херсоне. Но даже это их не спасет, так как сейчас идеальное

ВСУ больше не могут наносить удары по Донецку из Марьинки

ВСУ больше не смогут обстреливать Донецк из Марьинки, сообщил портал “Военное обозрение”. Боевые действия сейчас переместились в западную часть города, откуда ВС РФ медленно, но верно вытесняют противника к ничем