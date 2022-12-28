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Военный специалист в США оценил эффективность зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Вашингтон намерен передать Киеву. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что от такого вооружения толку будет не очень много – от поражения Украину оно уже не спасёт. Об этом эксперт заявил во время эфира на ютуб-канале Redacted – передаёт “Газета.ру”.

Власти США объявили о передаче ЗРК Patriot в рамках очередного пакета военной помощи в декабре. По словам Макгрегора, это “хрупкое и дорогое” вооружение. Такие системы могут точечно обезопасить штаб или военную базу, но не город вроде Киева.

Также военный специалист отметил, что ЗРК Patriot бесполезен при отражении атак крылатых ракет или низколетящих беспилотных летательных аппаратов.

С поставкой такого вооружения вряд ли стоит ждать какой-либо эскалации на Украине, резюмировал экс-советник оборонного ведомства США.

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