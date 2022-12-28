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Все вооруженные противостояния заканчиваются переговорами, заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что то же самое произойдет и на Украине, а также отмела возможность своего участия в урегулировании конфликта.

«Когда-нибудь закончится переговорами. Боевые конфликты заканчиваются за столом переговоров», – заявила Меркель в своем комментарии по СВО на Украине.

Она также отметила, что старания других стран по регулированию конфликта могут привести только к «навязанному» миру. Поэтому необходимо ждать того времени, когда обе стороны придут к необходимости провести «открытые и дружественные» переговоры.

Меркель отметила, что занимая пост канцлера, старалась принимать решения, способные предотвратить конфликт, который сейчас происходит на Украине. Причем она считает разумными свои попытки.

«То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться», – подвела итог Меркель.

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