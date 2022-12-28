Все вооруженные противостояния заканчиваются переговорами, заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что то же самое произойдет и на Украине, а также отмела возможность своего участия в урегулировании конфликта.

«Когда-нибудь закончится переговорами. Боевые конфликты заканчиваются за столом переговоров», – заявила Меркель в своем комментарии по СВО на Украине.

Она также отметила, что старания других стран по регулированию конфликта могут привести только к «навязанному» миру. Поэтому необходимо ждать того времени, когда обе стороны придут к необходимости провести «открытые и дружественные» переговоры.

Меркель отметила, что занимая пост канцлера, старалась принимать решения, способные предотвратить конфликт, который сейчас происходит на Украине. Причем она считает разумными свои попытки.