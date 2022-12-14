Европу совершенно не заботит судьба украинских беженцев. Польша с февраля приютила на своей территории несколько миллионов жителей соседнего государства, однако ЕС не торопится выделять Варшаве средства на их содержание, заявил экс-министр финансов Тадеуш Косьчиньский.

Он пояснил, что похвалы и “виртуальные медальки”, которые щедро раздает Евросоюз, Польшу совершенно не интересуют. Она срочно нуждается в деньгах для беженцев, тем более, что их количество в ближайшие месяцы может существенно увеличиться, передает РИА Новости.

ЕС не в состоянии проявить гибкость в той сложной ситуации, которая сложилась на континенте. Кроме того, он своеобразно “мстит” Украине за нежелание садиться за стол переговоров с Москвой. По мнению европейских политиков, такое отношение к беженцам в Польше должно возыметь воздействие на Киев.