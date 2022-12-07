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Американский журналист Эдвард Олден рассказал о начавшемся расколе между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Он пояснил, что связаны проблемы с экономической политикой, которую проводит Вашингтон.

В издании Foreign Policy Олден напомнил, что недавно принятые законы предусматривают возможность получения субсидий для американских компаний. Это лишает европейский бизнес каких-либо шансов на конкуренцию, что вызывает недовольство в ЕС. На прошлой неделе оно вылилось в крупный скандал, который вряд ли станет последним.

И-за американских законов еврокомиссар Тьерри Бретон не захотел участвовать в заседании совета ЕС-США по технологиям и торговли. Он заявил, что новые условия не позволяют поднимать вопросы, которые волнуют Европу и поэтому на подобных мероприятиях просто нечего делать.

По мнению автора, разногласия появились из-за конфликта на Украине. Европа под давлением США вынуждена вводить санкционные меры против России, однако за них она платит гораздо более высокую цену, чем Вашингтон.

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