ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

“Джихад-мобиль” украинских нацистов попал под удар российского вертолета Ка-52, пишет издание “Русская весна”. “Аллигатор” атаковал пикап с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом неуправляемой ракетой, которая попала точно в цель и спровоцировала детонацию боеприпасов.

Военные корреспонденты показали видеозапись уничтожения “джихад-мобиля”. На ней видно, что никто из боевиков из машины выбраться не сумел.

Ударные вертолеты ВКС РФ практически круглосуточно выискивают и поражают цели противника как на самых горячих участках фронта, так и в тылу. Они демонстрируют высокую эффективность боевой работы, так как остаются невидимыми для ПВО. Боевая техника, укрепления противника, скопления живой силы, командные пункты – это основные цели винтокрылых машин.

Вам может понравиться

РВ: ВС Украины наносят по Молдавии удары зенитными ракетами ПВО С-300

Обнаруженная патрульными полицейскими Молдавии ракета, которая упала неподалеку от границы с Украиной, не является российской, рассказал портал “Русская весна”. Эксперты поясняют, что речь идет о боезаряде зенитно-ракетного комплекса С-300, используемого

“Интернациональный легион” ВСУ несет крупные потери, пытаясь вырваться из окружения под Бахмутом

“Интернациональный легион” ВСУ, который участвует в боевых действиях под Бахмутом, предпринимает неудачные попытки выйти из окружения. Напомним, что 4 декабря подразделение оказалось в кольце и потеряло не менее роты боевиков,

Сенатор Клишас: в России могут ввести ограничения для уехавших из-за мобилизации жителей

Нахождение за границей людей, которые покинули Россию из-за частичной мобилизации, может стать “менее комфортным”. Принятие соответствующих изменений в российское законодательство допустил сентор Андрей Клишас. В Совете Федерации он возглавляет комитет