“Джихад-мобиль” украинских нацистов попал под удар российского вертолета Ка-52, пишет издание “Русская весна”. “Аллигатор” атаковал пикап с установленным на нем крупнокалиберным пулеметом неуправляемой ракетой, которая попала точно в цель и спровоцировала детонацию боеприпасов.

Военные корреспонденты показали видеозапись уничтожения “джихад-мобиля”. На ней видно, что никто из боевиков из машины выбраться не сумел.

Ударные вертолеты ВКС РФ практически круглосуточно выискивают и поражают цели противника как на самых горячих участках фронта, так и в тылу. Они демонстрируют высокую эффективность боевой работы, так как остаются невидимыми для ПВО. Боевая техника, укрепления противника, скопления живой силы, командные пункты – это основные цели винтокрылых машин.