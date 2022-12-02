Издание «Взгляд» опубликовало мнение российского политолога Малека Дудакова относительно возможных переговоров, которые могут состояться между Москвой и Вашингтоном. Эксперт дал свой комментарий относительно заявлений американского лидера Джо Байдена, касательно готовности проведения переговоров с Москвой. По его словам, США не должны игнорировать интересы России, включая безопасность страны.

Дудаков уверен, что предложение Байдена о мирных переговорах с Москвой несерьезно. Эксперт отмечает, что президент США просто не мог ответить иначе, ведь речь идет об урегулировании конфликта. А это означает, что специальная военная операция должна будет завершиться. Но ведь американское правительство на данный момент вовсе этого не желает.

По мнению политолога, Джо Байден сделал такое заявление, чтобы не «потерять лицо» перед мировой общественностью. Конечно, с его слов можно сделать вывод о готовности к мирным переговорам, однако они состоятся не сейчас. На самом деле дела обстоят несколько иначе, ведь американское правительство совершенно не желает идти на компромисс.