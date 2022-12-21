Российские ВС успешно применяют в ходе специальной военной операцией мини-беспилотники, которые осуществляют разведку с воздуха, находят позиции противника и наносят по ним удары, пишет портал “Военное дело”.

Корреспонденты издания рассказали об успешных действиях 9-го полка Народной милиции ДНР, бойцы которого применили дроны для атаки на позиции противника в ходе штурма Авдеевки. Беспилотники сперва установили местоположение подразделений ВСУ в ходе разведки, а затем сбросили прямо во вражеские окопы гранаты ВОГ-17.

На записи, опубликованной порталом, видно, как боезаряды взрываются прямо на позициях ВСУ. Операторы отлично справляются с управлением дрона и обеспечивают высокую точность ударов по противнику, нанося ему колоссальный урон.