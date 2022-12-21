Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС успешно применяют в ходе специальной военной операцией мини-беспилотники, которые осуществляют разведку с воздуха, находят позиции противника и наносят по ним удары, пишет портал “Военное дело”.

Корреспонденты издания рассказали об успешных действиях 9-го полка Народной милиции ДНР, бойцы которого применили дроны для атаки на позиции противника в ходе штурма Авдеевки. Беспилотники сперва установили местоположение подразделений ВСУ в ходе разведки, а затем сбросили прямо во вражеские окопы гранаты ВОГ-17.

На записи, опубликованной порталом, видно, как боезаряды взрываются прямо на позициях ВСУ. Операторы отлично справляются с управлением дрона и обеспечивают высокую точность ударов по противнику, нанося ему колоссальный урон.

Вам может понравиться

Подоляк заявил, что Генштаб ВС РФ разрабатывает тактику массированных пехотных атак

Россия намеревается проводить массированные пехотные атаки по примеру Советской армии, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В беседе с журналистами The New York Times он пояснил, что такую

Пушилин: ВС РФ вытесняют боевиков ВС Украины в частный сектор Марьинки

Российские ВС крайне успешно действуют в Марьинке под Донецком. Они уже проводят зачистку многоэтажных жилых зданий, после чего смогут вытеснить противника в частный сектор, где невозможно спрятаться, рассказал врио главы

Австралийский бронетранспортёр Bushmaster провалился в украинский чернозём

Очередное доказательство того, что западная тяжёлая техника плохо подходит для передвижения по раскисшим украинским дорогам, публикует издание “Военное дело”. В ролике, который разместило издание у себя на сайте, снятое военнослужащими