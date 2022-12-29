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В ночь на 29 декабря в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях вновь прогремели мощные взрывы. Портал «Военное дело» сообщил, что российские ВС задействовали дроны-камикадзе «Герань-2».

Беспилотники атаковали крупные скопления личного состава и боевой техники противника, а также ударили по военным объектам ВСУ в прифронтовых районах. Кроме того, они уничтожили несколько целей в Краматорске и Славянске.

Эксперты уже прокомментировали эту атаку дронов, существенно отличающуюся от предыдущих. По мнению специалистов, удары наносились по прифронтовым зонам, чтобы упростить наступление ВС РФ на Донбассе.

В настоящий момент по всей территории Украины объявлена тревога, представители военных администраций заявляют о возможной ракетной атаке.

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