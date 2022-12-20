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Тот факт, что Лондон уже сейчас запланировал поставки на Украину артиллерийских боеприпасов в следующем году, говорит только об одном – Великобритания не рассчитывает на скорое завершение противостояния, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он рассказал РИА Новости, что британский премьер-министр Риши Сунак намерен отправить на Украину боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов. Это несколько сотен тысяч снарядов, которые позволят Киеву вести боевые действия на протяжении целого месяца.

Также Сивков напомнил, что помимо боеприпасов, Лондон в следующем году намерен поставить Украине артиллерийское и ракетное вооружение, зенитные системы для противовоздушной обороны страны.

“То, что поставки запланированы на 2023 год, говорит о том, что по их планам боевые действия продолжатся еще очень долго”, – подвел итог Сивков.

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