Как сообщает «Московский Комсомолец Уфа», один из военнослужащих добровольческого батальона им. Доставалова Станислав Карпов совершил настоящий подвиг в зоне проведения специальной военной операции.

В Telegram-канале «Башкирский батальон» написали, что Станислав не только спас жизни своих сослуживцев, но также смог обратить в бегство и бойцов противника. Ефрейтор Карпов в зоне СВО служит в составе подразделения мотострелкового взвода, который входит в состав добровольческого батальона.

Ему было поручено обеспечивать охрану гаубичного артиллерийского дивизиона, однако в этот момент ВСУ пошли в наступление, а по расположению российского подразделения был нанесен удар авиацией. Карпов проявил мужество и вовремя отдал приказ об активации дымовой завесы. Также он приказал открыть ответный заградительный огонь по наступающему противнику. В итоге противник был вынужден отступить, а российская военная техника и личный состав были вовремя эвакуированы.