Земля потеряет около 10% своих животных и растений к 2050 году, а в 2100 – до 27%. Современные подходы к оценке траекторий вымирания зашли в тупик, потому что они не учитывали совместное исчезновение.

С помощью виртуального вида можно повторно заселять новые регионы в зависимости от изменения климата. Таким образом животные могут адаптироваться к изменчивым условиям, но могут и вымереть в результате глобальных изменений или стать жертвой каскадного вымирания.

Как показывает модуляция таких условий, дети, родившиеся в период с 1970 по 1990 годы и дожившие до 70 лет, могут быть свидетелями исчезновения многих живых существ с Земли.

Около тысяч различных видов растений и животных, от крошечных орхидей до культовых животных, таких как слон и коала… Как говорит доктор Джованни Строна из Хельсинкского университета, всё это может произойти “лишь за одну человеческую жизнь”. На основе модели выяснилось,, что каскады вымирания в результате землепользования и изменения климата уничтожат более 25% мирового биоразнообразия к указанным срокам.