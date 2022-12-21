Известный российский дизайнер Екатерина Дорогина привлекла массовое внимание на красной дорожке премии Fashion TV. Роликом с собственным участием Дорогина поделилась в популярной социальной сети Instagram (запрещенная в РФ социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией).

Владелица российского бренда KATYA DOROGINA выложила в Сеть видео, на котором она позирует перед камерами в длинном пенюаре, украшенном блестками и перьями. Пенюар Дорогина надела поверх корсетного белого боди. На видеокадрах можно рассмотреть, как дизайнер снимает с себя пенюар и предстает перед журналистами в одном белье. В качестве обуви Дорогина надела туфли на высоких каблуках белого цвета. Волосы бизнес-леди были собраны.

Напомним, что в августе этого года известная телеведущая и певица Ольга Бузова решила тоже раздеться на балконе отеля Rixos в Сочи. Часть фанатов восхитились внешним видом артистки, но другие подвергли критике ее поступок.