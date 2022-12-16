ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вес Кристины Кашняковой еще год назад достигал 260 килограммов. У девушки был диагноз ожирение, которое негативно отразилось на ее здоровье. У Кристины был диагностирован диабет, что не давало ей больше вести полноценный образ жизни.

От Кристины также ушел муж к другой женщине. Уходя он сказал, что больше не может прокормить 260-килограммовую жену. В итоге девушка решила, что так больше жить нельзя и занялась собой. Для этого она обратилась за помощью в программу «МАЛАХОВ», которая выходит на телеканале «Россия 1». При помощи специалистов девушке удалось преобразится.

В недавнем выпуске шоу, Кристина ошеломила зрителей своим невероятным результатом. Из толстушки она превратилась в красивую женщину. Она смогла не просто похудеть, но и преобразилась во внешности. Кристина также сменила свою прическу. Девушка рассказала, что таких результатов она смогла добиться благодаря правильному питанию и тренировкам с фитнес-тренером.

Вам может понравиться

Российские Су-25 уничтожили замаскированную технику и полевые позиции ВСУ

Штурмовики Су-25 вылетели на задание с целью обнаружить и ликвидировать украинскую боевую технику, сообщил сайт телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что экипажи самолетов справились с этой задачей. Они выявили местоположение замаскированной

RusVesna: Людей извлекают из-под завалов после удара ВСУ по центру Донецка

Мирные жители Донецка остались без собственного жилья в результате ночного обстрела города украинскими РСЗО “Град”. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись спасательной операции, в ходе которой людей извлекают из-под завалов многоквартирного

МК: Шурыгин назвал заявления главкома Залужного признанием серьезных проблем у ВСУ

Раньше в своих интервью Главком ВСУ Валерий Залужный высказывался намного увереннее. В беседе с журналистами издания The Economist уверенность ему изменила. Высказывания генерала лишь подчеркивают, что у Киева имеются серьезные