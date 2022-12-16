Вес Кристины Кашняковой еще год назад достигал 260 килограммов. У девушки был диагноз ожирение, которое негативно отразилось на ее здоровье. У Кристины был диагностирован диабет, что не давало ей больше вести полноценный образ жизни.

От Кристины также ушел муж к другой женщине. Уходя он сказал, что больше не может прокормить 260-килограммовую жену. В итоге девушка решила, что так больше жить нельзя и занялась собой. Для этого она обратилась за помощью в программу «МАЛАХОВ», которая выходит на телеканале «Россия 1». При помощи специалистов девушке удалось преобразится.

В недавнем выпуске шоу, Кристина ошеломила зрителей своим невероятным результатом. Из толстушки она превратилась в красивую женщину. Она смогла не просто похудеть, но и преобразилась во внешности. Кристина также сменила свою прическу. Девушка рассказала, что таких результатов она смогла добиться благодаря правильному питанию и тренировкам с фитнес-тренером.