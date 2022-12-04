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На форме военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой псковской дивизии, которая сейчас ведет боевые действия в зоне СВО, появились шевроны с изображением главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости.

Оригинальный шеврон, на котором помимо фото министра имеется еще и надпись, был замечен на рукаве одного из военнослужащих дивизии. Под изображением Лаврова написано:

«Есть такая работа — с дебилами разговаривать».

Напомним, что 1 декабря исполнилось 60 лет со дня создания 76-й дивизии псковских десантников. Подразделение хорошо известно в России по бою с бандой Хаттаба и Шамиля Басаева в Чечне в 2000 году. Тогда 2,5 тысячи террористов не смогли справиться с шестой ротой 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

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