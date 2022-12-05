К кому прислушивается Владимир Путин, какая доктрина стоит за его “агрессивной политикой” и что влияет на лидера России. Ответы на эти вопросы канцлер Германии Олаф Шольц пытается найти в книгах о президенте России и в его статьях. Об этом пишет журнал Der Spiegel – передаёт РИА “Новости”.

По данным немецкого издания, Шольц довольно серьёзно пытается разобраться в мотивах поведения российского лидера. В материале упоминается несколько книг, написанных западными авторами о Владимире Путине, а также об эссе самого президента, в котором “Украина и Россия называются единым целым”.

Помимо этого, как утверждают журналисты, Шольц консультируется со специалистами, которые могут хорошо знать российского президента. Среди таких людей упоминается бывший канцлер Германии Ангела Меркель, а также болгарский политолог Иван Карастев. Последнего считают “знатоком” российского лидера.