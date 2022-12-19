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Остановить поставки западного вооружения на Украину может только одно – удар по странам-участницам Североатлантического военного блока. Такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв. Об этом пишет “Военное дело”.

Гурулёв подчеркнул, что уже давно ни для кого не секрет, что главный враг России находится не в Киеве, а в США, Великобритании и других странах, которые снабжают украинскую армию вооружением. Для того, чтобы такую практику прекратить, нужно нанести превентивный удар, полагает парламентарий. “Другого варианта нет”, – подчеркнул Гурулёв.

Страны НАТО стали усилено поставлять вооружение Украине после начала специальной военной операции России в Донбассе. За время конфликта Киеву передали вооружений на десятки миллиардов долларов. В Кремле неоднократно подчёркивали, что западная военная техника является законной целью для российской армии в рамках проведения спецоперации.

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