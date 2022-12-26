Людей собрать можно и создать привлекательные условия для контрактников вполне реально. Однако на организацию их подготовки может уйти время. Об этом у себя в телеграм-канале написал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв – передаёт “МК”.

По мнению парламентария, решение об увеличении численности российской армии, о чём на прошлой неделе заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, правильное. Но для того, чтобы провести все необходимые мероприятия, нужно сократить сроки обучения в военных учебных заведениях, разработать краткосрочные курсы для младших лейтенантов и поставлять в военные вузы технику в необходимых объёмах. А всё это потребует времени и затрат.

Гурулёв также рассказал, что в ближайшем будущем планируется развернуть 17 новых дивизий. Некоторые из них будут созданы после переформирования бригад.

Минобороны РФ планирует увеличить до 1,5 миллионов человек численность Вооружённых сил. Эксперты полагают, что это будет происходить за счёт повышения числа контрактников. Для них будут создавать более выгодные условия несения службы. На увеличение числа контрактников нацелено и постепенное поднятие призывного возраста с 18 лет до 21 года. По мнению экспертов, это позволит привлекать в армию больше специалистов.