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Массированный обстрел Донецка 15 декабря, который стал самым мощным за последние 8 лет, не должен оставаться безнаказанным. ВС РФ в ответ должны нанести жесткий удар по Киеву, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Он отметил, что ООН должна дать объективную оценку действиям Украины, которая устроила очередной террористический обстрел столицы ДНР. Кроме того, международная общественность должна потребовать от Киева прекратить наносить удары по мирному населению Донецка.

Жесткий ответ на этот обстрел обязательно нужен, отметил Швыткин. Причем российские войска не должны уподобляться противнику и обстреливать гражданских. От них требуется лишь продолжить уничтожение энергетической инфраструктуры, которое было начато 10 октября.

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