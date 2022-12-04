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Издание Financial Times выдало публикацию о создании Россией “теневого флота” из танкеров, призванного якобы снизить влияние санкций на продажи нефти. Депутат Госдумы Алексей Чепа опроверг такую возможность, передает РИА Новости.

Он отметил, что никакой “теневой флот” России не нужен. Многие страны продолжат сотрудничество с РФ в нефтяной сфере, несмотря на ограничения.

Напомним, что одним из таких ограничений стала предельная цена на российскую нефть, которая сегодня составляет 60 долларов за баррель. Журналисты американского издания предположили, что “теневой флот” поможет РФ продавать нефть в Азию и тем самым обойти санкции. Но трейдеры считать, что полностью устранить ограничения не удастся даже таким способом, хотя их влияние все же заметно снизится.

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