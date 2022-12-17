Один из наиболее отпетых русофобов в украинской верхушке, секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз заявил о необходимости наносить ракетные удары по территории РФ. Он высказался в том духе, что такие атаки помогут нанести России поражение, а также спровоцируют “глубинную трансформацию” страны, передает портал “Военное обозрение”.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины нарисовал апокалиптическую картину будущего, в которой “спасти мир” должен именно Киев. По словам Данилова, боевые действия на Украине могут перерасти в глобальный конфликт, если Запад не начнет более активно вооружать ВСУ.

Данилов не в первый раз грозит России ударами дальнобойных ракет, которые он надеется выпросить у Запада. По словам главы СНБО, только боезаряды с дальностью поражения целей более 800 километров станут для Украины решением всех проблем. Поэтому США и НАТО должны следить за ситуацией в конфликте и задуматься о предоставления Киеву подобных ракет.