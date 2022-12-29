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Реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» не только не уступают американским HIMARS, но по некоторым параметрам и превосходят их, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Также он назвал другое вооружение, хорошо показавшее себя в ходе специальной военной операции на Украине, передает портал “Военное дело”.

Весьма эффективными боевыми системами оказались ТОС-1А «Солнцепек», которые подавляют попытки наступления противника, уничтожают хорошо укрепленные позиции, а также громят скопления личного состава и техники ВСУ.

Также Дандыкин назвал штурмовики Су-25, которые справляются с выполнением боевых задач, хоть и считаются устаревшими, и снайперские винтовки СВЛК-14С «Сумрак». Отлично проявили себя, по мнению аналитика, и ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

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