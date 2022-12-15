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Российские учения, в ходе которых в пусковую установку в Козельском ракетном соединении была загружена МБР “Ярс”, журналисты британского таблоида Daily Mail назвали сигналом для Запада.

Они напомнили, что Великобритания располагается в пределах досягаемости российского ядерного вооружения. Поэтому маневры являются вполне прозрачным предупреждением для Лондона и Вашингтона.

В прошлом месяце о ракете “Ярс” упоминали эксперты китайского портала Baijiahao. Они поясняли, что боезаряд способен преодолеть расстояние в 12 тысяч километров, поэтому вполне свободно долетит до Соединенных Штатов. Системы противовоздушной и противоракетной обороны не в силах остановить эту МБР, поэтому она гарантировано поразит любые намеченные цели.

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