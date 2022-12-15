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Россия снова демонстрирует силу, пугая тем самым Великобританию и Соединенные Штаты. Издание Daily Mail рассказало о погружении межконтинентальной баллистической ракеты “Ярс” в шахтную пусковую установку и написало, что это своеобразный сигнал Западу.

Нечто подобное сообщил также командир ракетной дивизии Алексей Соколов. Он пояснил, что это всего лишь учения, однако Великобритания, США и другие страны Запада должны сделать из них соответствующие выводы, передает издание “Московский комсомолец”

Ранее американские СМИ написали, что Киев подготавливает страну к гипотетическим ядерными ударам. Жители украинской столицы уже делают внушительные запасы воды и пищи, покупают электрогенераторы, а также превращают подвалы домов в бункеры на случай ядерной катастрофы.

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