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Как сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на Daily Mail, система здравоохранения Канады не справляется с количеством душевнобольных пациентов, которые находятся на содержании в специализированных медицинских учреждениях. По этой причине власти Канады собираются дать разрешение на эвтаназию пациентов с душевными расстройствами.

Для одобрения заявки на эвтаназию душевнобольных пациентов может уйти до нескольких месяцев. При этом одобрение заявки должно быть получено всего у двух врачей.

Некоторые канадские врачи выразили опасение, что практика применения эвтаназии для душевнобольных может стать стандартным лечением пациентов, которые принадлежат к незащищенным слоям населения, например, беднякам и инвалидам.

Так, например, Трудо Лемменс, занимающий пост профессора Университета Торонто, заявил, что после одобрения такой инициативы врачи смогут предлагать пациентам с тяжелой депрессией эвтаназию в качестве лечащей терапии. По мнению Лемменса такое лечение является ни чем иным, как «извращенной концепцией автономности».

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