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2,5 тысячи – такое число украинских военнослужащих планируется готовить ежемесячно на базе США, расположенной в Германии. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Предполагается, что инструкторы из США будут обучать бойцов ВСУ сложной тактике боя. В обучение, в числе прочего, войдёт координация манёвров пехоты при артиллерийской поддержке. Сами курсы будут более интенсивными и комплексными, чем те, которые сейчас проходят в Великобритании и Польше. В этих странах также расположены базы, на которых идёт подготовка военных ВСУ.

В сообщении CNN также отмечается, что сейчас инструктаж для украинских военных носит поверхностный характер. Как правило, дело ограничивается ознакомлением с определёнными видами вооружения, которые страны Запада поставляют в распоряжение ВСУ.

Базы для подготовки украинских военных страны Запада стали организовывать после начала российской специальной военной операции в Донбассе. Кроме зарубежных лагерей подготовки существуют базы и на территории самой Украины, где также работают иностранные инструкторы.

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