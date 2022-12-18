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Президент Украины Зеленский намеревался выступить с очередным видеообращением перед финалом Чемпионата мира-2022 в Катаре, однако FIFA не разрешила ему этого сделать. В Офисе украинского лидера даже не стали скрывать свое возмущение таким поворотом событий, передает CNN.

Представители ОП заявили, что приложат все усилия для того, чтобы FIFA изменила свое решение. Также они отметили, что распространять видеообращение Зеленского будут в любом случае, независимо от запретов организации. ФИФА подверглась критике со стороны Украины, так как в Киеве совершенно не ждали отказа.

Напомним, что финал Чемпионата мира по футболу пройдет 18 декабря, в 18 часов по Московскому времени. За “золото” ЧМ будут бороться сборные команды Аргентины и Франции. Третье место на турнире досталось Хорватии, которая 17 декабря переиграла Марокко со счётом 2:1.

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