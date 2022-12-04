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Немецкое издание Die Welt рассказало о предложении президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности. Напомним, что в одном из интервью он заявил, что Европе следует быть готовой к последствиям противостояния на Украине.

«Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой, в то время как глава МИД Германии Бербок преследует интересы Госдепа», – высказался в поддержку Макрона один из читателей.

Другие комментаторы также выступили за предложение французского лидера. Они отметили, что Макрон совершенно правильно делает, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта и деэскалацию, а немецкие политики ничего в этом не понимают.

Еще один читатель напомнил, что еще в декабре прошлого года Россия разработала проект договора с гарантиями безопасности. Если бы на Западе к ней тогда прислушались, то конфликта на Украине вообще не было.

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