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Американское издание National Review опубликовало сообщение о визите в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Читатели раскритиковали украинского лидера, высказав в комментариях, что он едет в США, чтобы “забрать деньги налогоплательщиков”.

«Очередной попрошайка, требующий подачки», – написал один из пользователей Сети.

Несколько американцев предположили, что Зеленский ищет способ удрать в США с Украины и поэтому будет решать вопрос предоставления ему гражданства. Также один из комментаторов иронично написал, что в ходе выступления в Конгрессе украинский лидер извинится и уйдет, чтобы проверить состояние своих оффшоров.

«С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее», – подвел итог еще один комментатор.

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