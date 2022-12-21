Американское издание National Review опубликовало сообщение о визите в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Читатели раскритиковали украинского лидера, высказав в комментариях, что он едет в США, чтобы “забрать деньги налогоплательщиков”.

«Очередной попрошайка, требующий подачки», – написал один из пользователей Сети.

Несколько американцев предположили, что Зеленский ищет способ удрать в США с Украины и поэтому будет решать вопрос предоставления ему гражданства. Также один из комментаторов иронично написал, что в ходе выступления в Конгрессе украинский лидер извинится и уйдет, чтобы проверить состояние своих оффшоров.