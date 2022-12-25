Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении граждан с Рождеством заявил, что «мы не ждем чуда, а творим его сами». Читатели издания Die Welt раскритиковали это высказывание и отметили, что украинский лидер и сам не особо верит в то, что говорит.

«Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?», – написал один из комментаторов.

Другой добавил, что людьми, считающими себя чудотворцами, переполнены психушки в любой стране мира.

Кроме того, читатели напомнили, что все «чудеса» Зеленский творит за счет Запада, без которого Украины давно бы не существовало.