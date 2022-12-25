Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении граждан с Рождеством заявил, что «мы не ждем чуда, а творим его сами». Читатели издания Die Welt раскритиковали это высказывание и отметили, что украинский лидер и сам не особо верит в то, что говорит.
«Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?», – написал один из комментаторов.
Другой добавил, что людьми, считающими себя чудотворцами, переполнены психушки в любой стране мира.
Кроме того, читатели напомнили, что все «чудеса» Зеленский творит за счет Запада, без которого Украины давно бы не существовало.
«Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится», – цитирует РИА Новости комментарий еще одного читателя.