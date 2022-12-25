ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении граждан с Рождеством заявил, что «мы не ждем чуда, а творим его сами». Читатели издания Die Welt раскритиковали это высказывание и отметили, что украинский лидер и сам не особо верит в то, что говорит.

«Ого, теперь он думает, что может творить чудеса! Разве это не безумие?», – написал один из комментаторов.

Другой добавил, что людьми, считающими себя чудотворцами, переполнены психушки в любой стране мира.

Кроме того, читатели напомнили, что все «чудеса» Зеленский творит за счет Запада, без которого Украины давно бы не существовало.

«Между тем он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев и россиян, прежде чем оно свершится», – цитирует РИА Новости комментарий еще одного читателя.

Вам может понравиться

Ситников: по “схеме Суровикина” в Марьинке российские ВС разгромили 79-ю бригаду ВСУ

79-я бригада ВСУ, “прославившаяся” военными преступлениями в Донбассе, уничтожена практически полностью. Кадры похорон боевиков облетели весь Интернет, несмотря на попытки киевского режима блокировать их распространение, пишет портал “Свободная пресса”. Автор

Ветеран ВС США Крапивник назвал визит Зеленского в Вашингтон театром для коррумпированного правительства

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон является театром для коррупционеров, уверен ветеран войск Станислав Крапивник. Он отметил, что принимающие президента Украины политики получат по 150 тысяч долларов, так как

Генштаб ВСУ сообщил о ракетных ударах ВС РФ по Харьковской и Днепропетровской областям

23 декабря российские ВС вновь нанесли ракетные удары по Днепропетровской области Украины. Портал “Военное обозрение” со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщил, что всего известно о шести боезарядах, а также минимум